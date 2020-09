Le prime foto della speciale reunion di Willy, il principe di Bel Air

Quest’anno si è celebrato il 30° anniversario della messa in onda di Willy, il principe di Bel Air, la serie cult che ha trasformato Will Smith in una star mondiale. Per l’occasione cast e produzione ha celebrato l’evento con una speciale reunion.

La regia dello speciale è firmata da Marcus Raboyis, con Rikki Hughes (showrunner della serie originale) si è occupato della produzione insieme a Miguel Melendez, Lukas Kaiser, e Brad Haugen per conto di Westbrook Media. L’idea di questa reunion è nata come celebrazione di una sitcom, e del suo impatto culturale che ha avuto durante la messa in onda.

Will Smith (Will), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Zia Viv No. 2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e Alfonso Ribeiro (Carlton) non potevano non partecipare alla reunion. James Avery, che ha interpretato Philip Banks nella serie, è scormparso nel 2013. La messa in onda dello speciale è atteso su HBO Max nel Giorno del Ringriamento americano.

Nel mostrarvi le due splendide foto qui di seguito, ricordiamo che Peacock (il servizio streaming di NBCUniversal) porterà prossimamente sulle proprie frequenze una serie reboot ambientata nel presente, il cui tono sarà però molto più drammatico.

LE FOTO DI HBO MAX



(Photo: HBO Max)