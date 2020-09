WandaVision: Le riprese aggiuntive pronte a ripartire

Le riprese di WandaVision, la nuova serie Marvel Studios, sarebbero pronte a ripartire, a confermarlo alcuni post-social raccolti in rete.

Battuto l’ultimo ciak ufficiale in tempi record, nonostante l’emergenza Covid-19, la serie WandaVision starebbe per affrontare la classica ultima sessione di riprese aggiuntive. Il sito-web The Direct ha raccolto dalla rete alcune fonti più o meno affidabili, le quali confermerebbero i Marvel Studios ancora a lavoro sul set di Los Angeles.

Le varie fonti raccolte dal sito, inoltre, sembrerebbero poi essere avallate da post-social di addetti ai lavori di vario genere, tra cui quello di Corey Lenart, uno degli operatori di WandaVision, in cui sono presenti spunti interessanti relativi al set di Los Angeles. Il profilo dello stesso Lenart è poi divenuto – come per magia – privato e quinti inaccessibile.

In casa Marvel Studios sono oramai divenute di routine le sessioni di riprese aggiuntive, pratiche in passato ritenute inutili e valide solo a rimediare grossolani errori di produzione.

Nell’ultimo aggiornamento è sembrato, infine, possibile il rilascio della serie su Disney+ nel corso del 2020, ma anche in questo caso non esistono ancora conferme ufficiali.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.