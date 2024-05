The Penguin, la serie DC in Italia su Sky e Now

La serie spin-off di The Batman dal titolo The Penguin sarà un’esclusiva Sky e Now per l’Italia.

Il divo hollywoodiano Colin Farrell tornerà, come noto, a vestire i panni del villain DC Pinguino nel corso di quest’anno grazie alla serie intitolata The Penguin. Se negli USA sarà Max a trasmettere lo show, in Italia l’esclusiva è stata raccolta da Sky, e da Now per lo streaming. Non esiste ancora una data ufficiale di lancio, ma da quanto emerge gli episodi saranno trasmessi in contemporanea con gli USA e con cadenza settimanale.

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, ha avuto il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, è il produttore esecutivo. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe. La messa in onda su Max è prevista per l’autunno del 2024, in Italia su Sky e Now.

Il cast di The Penguin è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown (come Salvatore Maroni), Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen, Carmen Ejogo, David H. Holmes.

