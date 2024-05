Oceania 2: domani il trailer, oggi il primo poster

Disney domani svelerà il primo trailer dell’atteso Oceania 2, sequel del fortunato film d’animazione targato Walt Disney Animation.

L’annuncio è arrivato via social poco fa, ed è stato accompagnato tra l’altro dal lancio del primo poster (lo trovate in fondo alla pagina). Oceania 2, come noto, sarà uno degli eventi della stagione cinematografica invernale, esso porterà ancora una volta Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson come doppiatori originali (qui un video dalla sala di registrazione) dei protagonisti Vaiana ed il semi-dio Maui.

Il lancio nelle sale italiane è stato fissato per il 27 novembre, in contemporanea con la release USA.

Dave Derrick Jr., che ha lavorato al film originale come story board artist, è il regista del sequel. La musica, invece, sarà scritta da Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Confermati, invece, i ritorni in cabina di doppiaggio di Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho. Seguiranno ulteriori dettagli. Oceania 2 verrà distribuito nelle sale americane dal 27 novembre 2024.

La Trama: Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

L'Oceano la sta chiamando di nuovo. 🌊🌺 🌊🌺 Il trailer di #Oceania2 vi aspetta DOMANI e non perdete il film Disney dal 27 Novembre solo al cinema. pic.twitter.com/QAMYGpmBS6 — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) May 28, 2024

Correlati