Netflix quest’oggi rilascerà il teaser trailer della quarta – ed ultima – stagione di The Umbrella Academy, la fortunata serie ispirata al fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá.

Il lancio degli ultimi episodi di The Umbrella Academy è previsto per l’8 agosto, intanto il 18 giugno è in uscita il romanzo prequel firmato da Alyssa Sheinmel che, molta probabilità potrebbe essere opzionato da Netflix per un nuovo ipotetico show.

Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. NEL CAST Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David, Nick Offerman, Megan Mullally, David Cross.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

La stagione finale di The Umbrella Academy su Netflix dall’8 agosto 2024.

Your train is arriving… TEASER TRAILER TOMORROW! The final season of Umbrella Academy premieres on August 8 on Netflix pic.twitter.com/v6VnjgiDhM — Most (@Most) May 28, 2024

