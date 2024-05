Godzilla e Kong: dal 26 giugno arriva in home video

‘Godzilla e Kong – Il nuovo Impero’, l’ultima imperdibile avventura cinematografica del Monsterverse che fa seguito all’esplosiva resa dei conti di ‘Godzilla vs. Kong’, sarà disponibile a partire da giovedì 26 giugno in DVD, Blu-ray® , 4K Ultra HD® anche in edizione Steelbook, distributo da Warner Bros. Home Entertainment.

All’interno dell’edizione 4K UHD® e Blu-ray® saranno disponibili diversi contenuti speciali imperdibili tra cui il commento del regista Adam Wingard, il dietro le quinte esclusivo dal set e un focus sui combattimenti più spettacolari e adrenalici del film.

Inoltre, per celebrare il 10° anniversario del Monsterverse, in estate uscirà in versione STEELBOOK 4K UHD® lo speciale volume con tutti i film della saga. L’edizione da collezione a 6 dischi includerà i lungometraggi Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla II – King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla e Kong – Il nuovo Impero (2024), oltre a un extra di contenuti speciali tra cui la nuova featurette “Directors of the Monsterverse” con il commento esclusivo dei registi del Monsterverse Gareth Edwards, Jordan Vogt-Roberts, Michael Doughtery e Adam Wingard.

Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vede l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

La sceneggiatura di “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd.. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira.

Wingard torna a collaborare con il direttore della fotografia Ben Seresin (“Godzilla vs. Kong”, “World War Z”), lo scenografo Tom Hammock (“Godzilla vs. Kong”, “X: A Sexy Horror Story”, “The Guest”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla vs. Kong”, “Molly’s Game”), la costumista Emily Seresin (“L’uomo invisibile”, “Top of the Lake – Il mistero del lago”). Le musiche del film sono opera dei compositori Tom Holkenborg (“Godzilla vs. Kong”, “Mad Max: Fury Road”) e Antonio Di Iorio (musica aggiuntiva su “Godzilla vs. Kong”, i film “Sonic”).

Godzilla e Kong: i contenuti speciali

‘Godzilla e Kong – Il nuovo Impero’ versione 4K UHD® e Blu-ray® contiene i seguenti contenuti speciali:

GxK: Day of Reckoning

Evolution of the Titans: Godzilla Evolved

Evolution of the Titans: From Lonely God to King

Into the Hollow Earth: Visualizing Hollow Earth

Into the Hollow Earth: Monsters of Hollow Earth

The Battles Royale: A Titanic Fight Among the Pyramids

The Battles Royale: The Zero Gravity Battle

The Battles Royale: The Titans Trash Rio

The Intrepid Director: Adam Wingard: Big Kid

The Intrepid Director: Adam Wingard: Set Tour

The Imagination Department

The Monarch Island Base: Portal to Another World

The Evolution of Jia: From Orphan to Warrior

Bernie’s World: Behind the Triple Locked Door

Commentary by Director Adam Wingard, Visual Effects Supervisor Alessandro Ongaro, Production Designer Tom Hammock and Editor Josh Schaeffer

Correlati