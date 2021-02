The Mandalorian: Lucasfilm licenzia Gina Carano

Gina Carano, Cara Dune in The Mandalorian, è stata licenziata dalla Lucasfilm a seguito di alcune dichiarazioni controverse dell’attrice.

Il licenziamento è stato reso noto questa notte dalla Lucasfilm con un comunicato ufficiale che recita quanto segue: “Gina Carano non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro. D’altro canto, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili.”

Protagonista suo malgrado alcuni mesi fa per alcune sue dichiarazioni sui social abbastanza controverse, l’attrice Gina Carano ieri è tornata a lanciare accuse riguardo l’uso delle mascherine ed illazioni sulla persecuzione degli ebrei in Germania durante l’era del Nazismo. Queste le parole della Carano in una delle sue ultime stories di Instagram, poi cancellate:

“Gli ebrei sono stati picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini. Poiché la storia è modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potevano facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo ha fatto in modo che i propri vicini li odiassero semplicemente per il fatto di essere ebrei. Com’è diverso dall’odiare qualcuno per le sue opinioni politiche?“

Gina Carano avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Cara Dune nella futura terza stagione di The Mandalorian, sarà ora compito della Lucasfilm sbrogliare il nodo riguardo questa decisione.

