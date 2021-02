Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti di The Last of Us

L’emittente HBO ha annunciato questa notte i protagonisti della serie tv che sarà tratta da The Last of Us, celebre saga videoludica targata Naughty Dog.

Il ruolo di Joel è stato affidato a Pedro Pascal (The Mandalorian), mentre quello della piccola Ellie a Bella Ramsey (Game of Thrones), a confermare la notizia è stato un aggiornamento proveniente da Deadline. I due attori, come noto, hanno già avuto modo di ritrovarsi in uno stesso progetto televisivo quando hanno dato vita ai loro personaggi in Game of Thrones.

La celebre fonte ha poi svelato quelle che saro le descrizioni ufficiali dei due personaggi: Joel è descritto come un uomo “tormentato da traumi e fallimenti passati, che deve attraversare un’America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l’ultima speranza dell’umanità”. Ellie, invece, come una giovane “orfana che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato. Lei lotta per bilanciare il suo istinto di rabbia e di sfida con il suo bisogno di legarsi e di essere accolta… E scopre una ritrovata realtà in cui lei potrebbe essere la chiave per salvare il mondo.

THE LAST OF US

PRODUZIONE: La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey.

Prossimamente su HBO.