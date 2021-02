Arrivato il via libera per House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones

Mattinata intensa in casa HBO. Dopo aver annunciato il cast principale di The Last of Us, l’emittente ha ufficialmente da il via libera a House of the Dragon, la serie tv che farà da prequel a Game of Thrones.

Il via libera alla serie tv è arrivato a seguito della dichiarazione di Casey Bloys (capo dei contenuti originali HBO e HBO Max):

“Si stanno preparando. Le riprese inizieranno ad aprile. Gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal sono impegnati con la scrittura da molto tempo, e hanno già le bozze di varie fasi di tutti i 10 episodi della prima stagione.“

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith.

TRAMA: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Prossimamente su HBO.