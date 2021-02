Loop temporali nel trailer di The Map of Tiny Perfect Things

Amazon Studios ha da poco rilasciato il nuovo trailer di The Map of Tiny Perfect Things, il dramma fantascientifico diretto da Ian Samuel.

Nel video possiamo assistere ad un “loop temporale” che coinvolge due ragazzi. Giova ricordare che Il “loop temporale” è una tecnica narrativa più volte vista nella filmografia di genere.

Tra i numerosi film in cui viene utilizzata questa escamotage possiamo annoverare Ricomincio da Capo (film del 1993 con Bill Murray), Source Code (diretto da Duncan Jones) e Edge Of Tomorrow (con Tom Cruise).

The Map of Tiny Perfect Things è diretto da Ian Samuel su una la sceneggiatura firmata da Lev Grossman, Akiwa Goldsman funge da produttore. Nel cast troviamo Kathryn Newton e Kyle Allen nei ruoli dei protagonisti, inoltre Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton, Cleo Fraser e Jorja Fox.

Questa la sinossi: La storia ruota attorno a Mark, un giovane adolescente che si accontenta di vivere lo stesso giorno della sua vita in un loop eterno. Il suo mondo viene sconvolto quando incontra la misteriosa Margaret, anch’essa intrappolata nel lopping. Mark e Margaret formano un sodalizio magnetico, cercando di scoprire tutte le piccole cose che rendono quella giornata perfetta. Quella che segue è una storia d’amore con incredibili colpi di scena, mentre i due lottano per capire come sfuggire al giorno infinito.

The Map of Tiny Perfect Things sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 12 febbraio prossimo.