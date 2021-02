Una straordinaria Frances McDormand nel nuovo trailer di Nomadland

Searchlight Pictures ha da poco reso disponibile il nuovo trailer di Nomadland, l’intenso dramma diretto da Chloé Zhao, con protagonista Frances McDormand.

Il film è considerato da tutti come uno dei protagonisti assoluti per la corsa agli Oscar 2021, al momento ha già raccolto il Leone d’oro a Venezia, il premio del pubblico al Toronto International Film Festival, ma anche alcune importanti vittorie come National Society of Film Critics e London Critics’ Circle Awards.

NOMADLAND

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Chloé Zhao, mentre la sceneggiatura è basata sul libro di Jessica Bruder intitolato Nomadland: Un racconto d’inchiesta. La produzione è a cura di Frances McDormand (Olive Kitteridge su HBO), Peter Spears (Chiamami col tuo nome), Molly Asher (The Rider), Dan Janvey (Re della Terra Selvaggia), e Chloé Zhao (The Rider – Il sogno di un cowboy). CAST: Frances McDormand, ma anche alcuni veri nomadi come Linda May, Swankie e Bob Wells.

TRAMA: Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

La pellicola è già arrivata da una decina di giorni nelle sale del circuito IMAX presenti negli Stati Uniti, ma, a partire dal 19 febbraio, verrà distribuito in forma ibrida nei cinema e su Hulu.