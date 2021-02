Nomadland è il miglior film del 2020 ai London Critics’ Circle Awards

Il London Critics’ Circle ha eletto Nomadland di Chloe Zhao, già vincitore del Leone d’oro a Venezia, miglior film del 2020.

Oltre a quello sopracitato, il film si è aggiudicato anche i riconoscimenti per la miglior attrice (Frances McDormand) e quello per la sceneggiatura.

A Chadwick Boseman è andato il premio postumo per la sua interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom, mentre Steve McQueen ha vinto il premio come miglior regista per la serie Small Axe.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori dei London Critics’ Circle Awards:

FILM OF THE YEAR

Nomadland

FOREIGN-LANGUAGE FILM OF THE YEAR

Another Round

DOCUMENTARY OF THE YEAR

Collective

The Attenborough Award:

BRITISH/IRISH FILM OF THE YEAR

Saint Maud

DIRECTOR OF THE YEAR

Steve McQueen – Small Axe

SCREENWRITER OF THE YEAR

Chloé Zhao – Nomadland

ACTRESS OF THE YEAR

Frances McDormand – Nomadland

ACTOR OF THE YEAR

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR

Shaun Parkes – Mangrove

BRITISH/IRISH ACTRESS OF THE YEAR (for body of work)

Morfydd Clark – Eternal Beauty, Saint Maud

BRITISH/IRISH ACTOR OF THE YEAR (for body of work)

Riz Ahmed – Mogul Mowgli, Sound of Metal

The Philip French Award:

BREAKTHROUGH BRITISH/IRISH FILMMAKER

Rose Glass – Saint Maud

YOUNG BRITISH/IRISH PERFORMER

Bukky Bakray – Rocks

BRITISH/IRISH SHORT FILM

The Long Goodbye

TECHNICAL ACHIEVEMENT

Rocks – Lucy Pardee, casting