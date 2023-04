The Flash: tanti spot in attesa del nuovo trailer

La data del rilascio del nuovo trailer di The Flash è oramai fissata, ed in rete spuntano da giorni un mucchio di nuovi spot di presentazione.

Con il CinemaCon di Las Vegas che attende la premiere del film ispirato al celebre supereroe DC, la rete si prepara all’evento con una serie di mini-spot in cui è possibile apprezzare alcuni spezzoni del suddetto trailer in arrivo. Trovate gli spot nei tweets in fondo alla pagina.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

TRAMA FUMETTO: Il film sarà ispirato a Flashpoint. Nei fumetti, Barry Allen torna indietro nel tempo per impedire l’omicidio di sua madre Nora, e stravolge la linea temporale dell’universo DC, ritrovandosi in un presente molto diverso: in questa timeline, lui non è mai diventato Flash e la Terra vive una profonda situazione di crisi, anche perché molti supereroi non sono più tali; Wonder Woman e le Amazzoni, ad esempio, hanno conquistato il Regno Unito, mentre Aquaman ha devastato l’Europa occidentale con un maremoto per annetterla al suo dominio. Batman esiste, ma dietro la sua maschera c’è Thomas Wayne, non suo figlio Bruce, rimasto ucciso durante la famigerata rapina. Non sarà però una trasposizione fedele, come già sappiamo.

