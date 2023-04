Il nuovo trailer di The Flash sarà rilasciato tra meno di due settimane, a confermarlo un nuovo spot diffuso via social.

Fermi ancora allo straordinario primo trailer rilasciato, i fan DC sono vicini ad ottenere un nuovo gustoso sguardo all’attesissimo The Flash. Il rilascio del nuovo trailer, infatti, avverrà in occasione della presentazione ufficiale del film al CinemaCon di Las Vegas, ovvero il prossimo 25 aprile. Una nuova conferma è arrivata dallo spot web che vi riproponiamo in fondo alla pagina.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

LO SPOT

Brand new #THEFLASH TV Spot showcasing brand new footage and confirming our report the new trailer is releasing April 25! pic.twitter.com/lVQgtgO5o6 — The Flash Film News (@FlashFilmNews) April 14, 2023