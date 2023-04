Il dominio di Super Mario Bros – Il Film nel Box Office USA è continuato anche nel suo secondo weekend di programmazione. Tanta delusione, invece, da tutte le altre novità.

Doveva essere il weekend della rivincità del genere horror, ed invece Renfield e L’esorcista del papa hanno deluse le aspettative offrendo a Super Mario Bros un nuovo incredibile weekend da leader incontrastato del botteghino. Ma andiamo con ordine.

Secondo i dati offerti dal solito BoxOfficePro, il film ispirato al famoso videogame Nintendo ha vinto il weekend con un nuovo incasso da 87 milioni di dollari, con un calo inferiore al 50% rispetto al suo straordinario esordio appena una settimana fa. Statistiche alla mano, questo nuovo incasso di Super Mario Bros si è posizionato direttamente al primo posto dei secondi weekend più alti per i film d’animazione, battendo Frozen II.

Complessivamente l’eroe baffuto e suo fratello Luigi hanno raggiunto nel Box Office USA un incasso di 347.82 milioni, direttamente al primo posto degli incassi più alti del 2023, davanti ad Avatar: La via dell’acqua (ha esordito nel dicembre del 2022) e Ant-Man and the Wasp Quantumania. A livello globale, invece, l’incasso ha raggiunto quota 677.9 milioni, con 330.1 milioni raccolti dai mercati esteri.

Russell Crowe ed il suo L’esorcista del papa hanno esordito al secondo posto con 9.15 milioni di dollari, in linea con le proiezioni “già basse” degli analisti. L’altra delusione horror del weekend è arrivata, invece, da Renfield con 7.77 milioni di dollari, direttamente in quarta posizione dietro il solito John Wick 4 con 7.92 milioni di dollari (totale 160.11 milioni), quest’ultimo oramai ad un passo dal complessivo di John Wick 3: Parabellum (171 milioni). La top five è stata, inoltre, completata da Air con 7.72 milioni di dollari, ed un totale di 33.28 milioni.