The Flash: Ron Livingston scelto per dare volto al padre di Barry Allen

L’attore Ron Livingston è stato scelto da WarnerMedia per interpretare il padre di Barry Allen nel cinecomic DC di prossima produzione The Flash.

Meglio conosciuto per aver partecipato a film come The Conjuring ed il film di culto Impiegati… male!, l’attore Ron Livingston sarà quindi il sostituto di Billy Crudup, il cui destino nella produzione del cinecomic è stato segnato dal sopraggiungere di altri impegni sul set. L’impiego di Crudup come Henry Allen è iniziato con l’originale Justice League del 2017, ed è continuato con la Snyder Cut da poco giunta su HBO Max (e su Sky in Italia).

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash partiranno ad aprile nel Regno Unito. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

Nelle sale Usa dal 4 novembre 2022.