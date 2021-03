Pierce Brosnan nel cast di Black Adam come Dottor Fate

L’ex 007 Pierce Brosnan è entrato a far parte del cast in costruzione di Black Adam, cinecomic DC con protagonista il celebre antieroe interpretato da Dwayne Johnson.

SuperHeroHype ha confermato l’ingaggio di Pierce Brosnan, svelando che il ruolo assegnato all’attore sarà quello del Dottor Fate, famoso membro della Justice Society of America. Il personaggio è noto ai fan col nome Kent Nelson, ma soprattutto per i suoi poteri mistici derivanti dall’incontro con l’essere immortale Nabu. Nel recente passato, Dwayne Johnson aveva svelato che il suo Black Adam nel film avrà la compagnia di quattro membri della Justice Society of America e, a quanto pare, con il Dottor Fate il quartetto è stato completato: gli altri sono Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, poi Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell nei panni di Cyclone.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan.

L’uscita è fissata al 22 dicembre 2021, ma è probabile un rinvio al 2022.