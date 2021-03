Billy Crudup NON sarà il padre di Barry Allen in The Flash

Ci sono novità riguardo il casting del cinecomic The Flash, e tutte riguardano la famiglia del celebre velocista scarlatto interpretato nel film ancora una volta da Ezra Miller.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato questa mattina che l’attrice Maribel Verdú (Il labirinto del fauno) è stata ingaggiata per dare vita alla madre di Barry Allen (Ezra Miller). Inoltre la celebre fonte ha rivelato che Billy Crudup non riprenderà il ruolo del padre di Barry, e questo perchè impegnato per le riprese di The Morning Show. Per il ruolo la Warner Bros ha già avviato un re-casting. Crudup aveva interpretato Henry Allen in Justice League, e lo riprenderà nella prossimamente nella Snyder Cut di Zack Snyder.

Le riprese di The Flash partiranno ad aprile nel Regno Unito.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

Nelle sale Usa dal 4 novembre 2022.