The Flash: online il nuovo logo-titolo del cinecomic DC

Il cinecomic DC “The Flash” uscirà nelle sale nell’estate del prossimo, ma ad oggi nessun dettaglio sul film di Andy Muschietti.

Nella giornata odierna, in vista dell’appuntamento annuale con il CCXP – Comic Con Experience di San Paolo, la DC Studios ha aggiornato gli account social del film con i nuovi logo-titoli. Primo indizio in vista di un prossimo rilascio del trailer? Beh, Secondo alcune fonti, purtroppo, pare che i fan dovranno attendere almeno fino all’inizio del prossimo anno per ammirare il primo trailer. Non resta che attendere il CCXP di San Paolo per scoprirlo.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. La release è stata fissata per il 23 giugno 2023.

CAST

Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston.

LOGO