Il trailer della terza stagione di Jack Ryan, su Prime Video dal 21 dicembre

Prime Video ha da poco diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Jack Ryan, la serie di successo interpretata da John Krasinski.

Come oramai noto da tempo, la serie ispirata ai romanzi di Tom Clancy ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione – l’ultima prodotta da Prime Video – successivamente lo show continuerà con una serie spin-off incentrata su Domingo “Ding” Chavez, un personaggio che verrà introdotto negli ultimi episodi della terza stagione, finendo poi per diventare una presenza regolare nella quarta. Il ruolo è da tempo affidato a Michael Pena. I nuovi episodi della terza stagione saranno su Prime Video dal 21 dicembre.

Qui potete dare uno sguardo a tutte le novità in arrivo da dicembre 2022 su Prime Video.

JACK RYAN

La serie Jack Ryan è stata sviluppata da Carlton Cuse e dallo sceneggiatore Graham Roland, in collaborazione con Platinum Dunes, Skydance Media e Paramount TV. Lo showrunner della terza stagione sarà Paul Schreuring. Produttori esecutivi della serie sono Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay, John Krasinski e Allyson Seeger, a cui si affiancano Carlton Cuse e Graham Roland, responsabili di aver adattato la serie per la TV. Inoltre si annoverano tra i produttori esecutivi della seconda stagione anche Andrew Bernstein, Vince Calandra, David Graziano, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mace Neufeld, Lindsey Springer, Dennie Gordon e Phil Abraham.

CAST

John Krasinski, Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer, Noomi Rapace (Prometheus) nei panni di Harriet ‘Harry’ Baumann e Michael Kelly (House of Cards) nel ruolo di Mike November. DISTRIBUZIONE: La terza stagione prossimamente su Prime Video. La quarta stagione sarà l’ultima.

TRAMA TERZA STAGIONE

Nei nuovi episodi il protagonista sarà in fuga e alle prese con una cospirazione che lo ha fatto diventare un ricercato da parte della CIA e da un gruppo internazionale di cui ha scoperto l’esistenza indagando. Jack deve rimanere nell’ombra e viaggiare attraverso l’Europa per provare a rimanere in vita e impedire che scoppi un conflitto a livello globale.

IL TRAILER

IL POSTER