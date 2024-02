The Crow: le primissime foto dal reboot di Rupert Sanders

Le primissime immagini dal reboot di The Crow (in Italia col titolo Il Corvo) sono finalmente disponibili per i fan.

Dopo una lunga attesa, condita da rinvii vari, re-casting e variazioni creative, la strada che porterà al reboot di The Crow è ora tracciata, e le prime immagini diffuse da Vanity Fair offrono ai fan il primo sguardo ufficiale al protagonista interpretato da Bill Skarsgard.

Le immagini del film (le trovate in fondo alla pagina) sono state inoltre accompagnate da alcune dichiarazioni del regista Rupert Sanders, ma anche dalla sinossi che recita quanto segue:

“Il rocker goth Eric Draven, insieme alla sua amante Shelly, viene brutalmente assassinato quando i demoni del passato della ragazza (sotto forma di un Danny Huston deliziosamente insinuante) li raggiungono. Bloccato in uno stato di limbo tra i vivi e i morti, Eric si mette in viaggio per vendicare la loro morte, camminando sul filo sottile tra il mondo naturale e quello soprannaturale.”

The Crow: il film.

Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre a Bill Skarsgard nel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il Corvo (al momento noto come The Crow) spiccano anche i volti di Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata firmata da Zach Baylin e Will Schneider, con Victor Hadida, Molly Massell, John Jencks, Samuel Hadida e Edward R. Pressman impegnati come produttori. Il film sarà nelle sale dal 7 giugno 2024.

Come è noto, The Crow è un adattamento della graphic novel di James O’Barr. La prima trasposizione, quella iconica in cui Brandon Lee perse tragicamente la vita sul set, fu diretta da Alex Proyas. La prima volta che si parlò di reboot fu nel 2008 con Stephen Norrington incaricato di scrivere e dirigere. Nel 2018, anche il regista Corin Hardy era vicino alla regia del film, ma anche in quell’occasione non si è concretizzato nulla.