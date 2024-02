Come da promessa, quest’oggi 01 Distribution ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano di Civil War, il film diretto da Alex Garland.

Realizzato in gran segreto da Alex Garland (Ex Machina, Annientamento), il film porterà in scena le drammatiche sequenze legate ad una seconda secessione americana, questa volta ambientata ai giorni nostri. 01 Distribution rilascerà Civil War a partire dal 18 aprile 2024, una settimana circa dopo l’esordio USA.

Civil War: il film.

Il film è stato scritto e diretto da Alex Garland (Ex Machina, Annientamento). Andrew Macdonald, Allon Reich e Gregory Goodman sono i produttori, mentre Timo Argillander e Elisa Alvares sono produttori esecutivi. Nel cast Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Cailee Spaeny.

La Trama: In un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Nelle sale italiane sarà distribuito dal 18 aprile 2024.