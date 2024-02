Il nuovo film di Alex Garland dal titolo “Civil War” arriverà nelle sale italiane dal 18 aprile, ma intanto la rete si prepara per l’arrivo di un nuovo trailer.

L’annuncio della scelta della data di uscita italiana è arrivato attraverso i canali social di 01 Distribution (sarà la casa di distribuzione di proprietà RAI Cinema ad occuparsi del lancio nell sale), ed in aggiunta è stato anche anticipato l’arrivo di un nuovo trailer italiano per la giornata di domani.

Civil War: il film.

Realizzato in gran segreto da Alex Garland (Ex Machina, Annientamento), il film Civil War porterà in scena le drammatiche sequenze legate ad una seconda secessione americana, questa volta ambientata ai giorni nostri. Nel cast Kirsten Dunst vestirà i panni di una fotografa di guerra, con lei anche Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Cailee Spaeny.

Il film sarà distribuito nelle sale USA dalla casa di distribuzione indipendente A24 il prossimo 12 aprile 2024, una settimana prima della data italiana (18 aprile).

Da Alex Garland, sceneggiatore di "28GiorniDopo", "ExMachina" e "Annientamento", arriva nelle sale italiane #CivilWar, l'esperienza cinematografica dell'anno.

Solo al cinema dal 18 aprile.

