Nuovo trailer da Abigail, l’horror in arrivo dal 16 maggio

Abigail è il nuovo horror parte della rinata saga horror ispirata ai celebri mostri della libreria Monsters Universe, in arrivo al cinema da maggio.

Il film Universal Pictures, diretto da due membri del collettivo Radio Silence, porterà in scena le “disavventure” di un gruppo di criminali alle prese con il rapimento di una ragazzina all’apparenza normale. Il tentativo di estorsione ai danni della famiglia si tramuta in un incubo senza fine. Come in molti hanno ipotizzato, Abigail potrebbe tranquillamente celare un film con protagonista la figlia di Dracula.

Trovate il nuovo trailer del film in fondo alla pagina.

Abigail: il film.

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la ballerina dodicenne figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire uno dopo l’altro e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi con una bambina non comune.

Da Radio Silence – il team di registi formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che ha realizzato i terrificanti successi dell’horror moderno Ready or Not, Scream del 2022 e Scream VI dello scorso anno – arriva una nuova versione sfacciata e assetata di sangue dei film sui vampiri, scritta da Stephen Shields (Hole – L’abisso, Zombie Bashers) e Guy Busick (Scream franchise, Finché morte non ci separi).

Abigail è interpretato da Melissa Barrera (Scream franchise, Sognando a New York – In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men le origini – Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) nei panni dei rapitori e Alisha Weir (Matilda The Musical di Roald Dahl, Darklands) in quelli di Abigail.

Il film è prodotto da William Sherak (Scream franchise, Finché morte non ci separi), Paul Neinstein (Scream franchise; produttore esecutivo, The Night Agent) e James Vanderbilt (Zodiac, Scream franchise) per Project X Entertainment, da Tripp Vinson (Finché morte non ci separi, Viaggio nell’isola misteriosa) e da Chad Vilella di Radio Silence (produttore esecutivo di Finché morte non ci separi e Scream franchise). I produttori esecutivi sono Ron Lynch e Macdara Kelleher.