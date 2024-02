Fondazione: la terza stagione perde il suo showrunner

La serie di fantascienza Fondazione, rinnovata di recente per una terza stagione, ha perso il suo showrunner David S. Goyer.

Rinnovata per una nuova sessione episodica lo scorso dicembre, ed a poco tempo dall’inizio delle riprese, la serie Fondazione si ritrova orfana del suo showrunner David S. Goyer. Secondo un aggiornamento riportato dal The Hollywood Reporter, infatti, il filmmaker avrebbe deciso di abbandonare la produzione di Fondazione a causa di divergenze con Skydance (la società che produce la serie) riguardo il budget richiesto per i nuovi episodi. La fonte riferisce che Goyer rimarrà comunque a bordo del progetto come sceneggiatore.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.

Fondazione: la serie.

La serie è prodotta per Apple da Skydance Television. David S. Goyer è stato lo showrunner per le prime due stagioni, e funge anche da produttore esecutivo insieme a Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robin Asimov e Marcy Rossi. La serie si ispira al romanzo omonimo di Isaac Asimov. La terza stagione tornerà presto su Apple TV+.

Nel cast ritroviamo Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, oltre a nuovi personaggi tra cui Isabella Laughland (Brother Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Queen Sareth di Cloud Dominion), Holt McCallany (Direttore Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Ben Daniels (Bel Riose) e Dimitri Leonidas (Hober Mallow).

TRAMA SECONDA STAGIONE: Nella seconda stagione, ambientata oltre un secolo dopo il finale della prima stagione, la tensione è alle stelle in tutta la galassia. Mentre i Cleon si dissolvono, una regina vendicativa complotta per distruggere l’Impero dall’interno. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalici con abilità psioniche che minacciano di alterare la psicostoria stessa. La Fondazione è entrata nella sua fase religiosa, promulgando la Chiesa di Seldon in tutto l’Outer Reach e provocando la Seconda Crisi: la guerra con l’Impero. Il monumentale adattamento di “Fondazione” racconta le storie di quattro individui che trascendono lo spazio e il tempo mentre superano crisi mortali, mutevoli lealtà e complicate relazioni che alla fine determineranno il destino dell’umanità.