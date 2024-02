Thunderbolts: Florence Pugh conferma l’inizio delle riprese

Le riprese del cinecomic Marvel “Thunderbolts” sono finalmente iniziate, a confermarlo una delle interpreti principali del cast “Florence Pugh“.

Presente sul red carpet dell’anteprima newyorkese di Dune Parte Due (qui la nostra recensione), l’attrice Florence Pugh ha rivelato che le riprese del film sono ufficialmente da Atlanta, in Georgia. Nel confermare l’avvio della produzione la stella hollywoodiana ha commentato così il suo entusiasmo per il film Marvel (via ComicBookMovie):

“Sono anni che cerchiamo di fare questo film. Quando abbiamo finito di girare Black Widow, si stava già parlando di quale direzione avrebbe preso la storia, poi il film è uscito e noi eravamo già pronti a cominciare, ma abbiamo dovuto chiudere per lo sciopero del SAG-AFTRA… ovviamente è passato qualche anno tra le due cose, però è un film che abbiamo disperatamente cercato di fare per molto tempo, e ora sta finalmente prendendo forma con il nostro incredibile regista Jake [il regista Jake Schreier].”

Come noto, di recente Thunderbolts ha ottenuto una nuova data di uscita, ovvero il 2 maggio 2025, in anticipo di due mesi rispetto alla precedente release di luglio, trovate a questo nostro indirizzo la notizia.

Thunderbolts: il film.

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan.

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.

Il film arriverà nelle sale dal 2 maggio 2025.