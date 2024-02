The Watchers: il trailer del film di Ishana Night Shyamalan

Warner Bros ha presentato quest’oggi The Watchers, il primo film da regista di Ishana Night Shyamalan, figlia del celebre regista di origini indiane.

Il thriller, dai toni soprannaturali, segna il debutto alla regia della figlia di M. Night Shyamalan “Ishana” dopo la collaborazione perpetrata nella serie “Servant“. La sceneggiatura si basa sul romanzo omonimo firmato da AM Shine, e porterà al centro dell’attenzione la storia di una giovane artista che rimane bloccata in una foresta estesa nell’Irlanda occidentale, dove, dopo aver trovato rifugio, rimane intrappolata insieme a tre sconosciuti, perseguitata ogni notte da creature misteriose.

Per la sua prima da regista, la cineasta può contare su di un cast di qualità molto giovane formato da Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Con il trailer (in fondo alla pagina), Warner Bros ha anche diffuso la sinossi di The Watchers che recita quanto segue:

Dal produttore M. Night Shyamalan arriva The Watchers, scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di AM Shine. Il film segue Mina, un’artista di 28 anni, che rimane bloccata in una vasta foresta incontaminata nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova rifugio, rimane inconsapevolmente intrappolata insieme a tre sconosciuti che ogni notte vengono osservati e perseguitati da creature misteriose.

The Watchers è scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan , la figlia di M. Night, che fa il suo debutto alla regia dopo aver scritto/produttore/diretto la serie “Servant”. Adattamento del romanzo omonimo di AM Shine. Prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. I produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer. La Warner Bros. farà debuttare The Watchers di Shyamalan nelle sale di tutto il mondo a partire dal 7 giugno 2024 quest’estate.

Il film nelle nostre sale approderà dal 5 giugno 2024.