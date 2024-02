L’attrice Auli’i Cravalho tornerà a doppiare Moana (in Italia col nome di Vaiana) nel sequel del film animato Oceania.

Nonostante la riconferma fosse più che scontata, è stata la stessa attrice – via social – ad aggiornare sull’accordo avvenuto con la Disney per tornare dietro la cabina di doppiaggio per Oceania 2. Il ritorno di Auli’i Cravalho segue così quello di Dwayne Johnson come il semi-dio Maui avvenuto già nei giorni immediatamente successivi all’annuncio del film, lo scorso 8 febbraio.

In una recente intervista, inoltre, la Cravalho ha affermato di non aver alcuna intenzione di riprendere il ruolo di Vaiana nella versione live action di Oceania annunciata da Disney, ma di essere pienamente impegnata, in quanto produttrice esecutiva del progetto, di offrire il proprio supporto per cercare la persona più adatta.

Oceania 2: il film.

Dave Derrick Jr., che ha lavorato al film originale come story board artist, è il regista del sequel. La musica, invece, sarà scritta da Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Confermati, invece, i ritorni in cabina di doppiaggio di Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho. Seguiranno ulteriori dettagli. Oceania 2 verrà distribuito nelle sale americane dal 27 novembre 2024.

La Trama: Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.