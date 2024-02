Disney ha rilasciato a sorpresa il primo teaser trailer di Oceania 2 (Moana 2), sequel del successo animato uscito al cinema nel 2016.

Il lancio è avvenuto durante l’incontro con gli azionisti Disney questa sera. Il teaser announcement (perchè è di questo che si tratta) è stato anticipato dalla prima immagine ufficiale, ma anche da alcune interessanti dichiarazioni offerte da Bob Iger agli azionisti.

“Siamo rimasti impressionati da ciò che abbiamo visto e sapevamo che meritava un’uscita nelle sale”.

Il riferimento del CEO di Walt Disney Company è rivolto alla volontà iniziale dello studios di realizzare Oceania 2 come una serie animata, e non come un vero sequel cinematografico. In aggiunta Iger ha anche riferito che l’originale Oceania ha raggiunto e superato il miliardo di minuti di visione su Disney+ nel 2023.

Dave Derrick Jr., che ha lavorato al film originale come story board artist, ha diretto il sequel. La musica, invece, sarà scritta da Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Quasi sicuramente scontati saranno i ritorni in cabina di doppiaggio di Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho. Questa di seguito è la prima sinossi:

Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

Oceania 2 verrà distribuito nelle sale americane dal 27 novembre 2024.

Oceania: il film.

Oceania è stato il 56° classico d’animazione targato Walt Disney, ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo. Al centro della storia troviamo Vaiana aka Moana – che è anche il titolo originale del film – che intraprende un’epica avventura attraverso l’oceano per salvare il proprio popolo da una terribile maledizione. Nella sua versione originale, a dare voce e anima a Vaiana fu scelata l’emergente Auli’i Cravalho mentre Maui ha visto il doppiaggio di Dwayne “The Rock” Johnson. Nel cast dei doppiatori anche Rachel House, Temuera Morrison, Jermaine Clement, Nicolle Scherzinger e Alan Tudyk.