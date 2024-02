Dopo una pioggia di rumour, è forse arrivata la conferma che molti si aspettavano: Pedro Pascal sarà nel cast di Fantastic Four.

Ad offrire un prezioso aggiornamento è stato il sito ufficiale della SAG-AFTRA dove, all’interno della retrospettiva di Pedro Pascal, viene confermata la presenza dell’attore nell’atteso cinecomic Marvel. Nel particolare, all’interno della retrospettiva si può leggere che Pascal presto sarà impegnato sul set di Fantastic Four. Come noto dalle voci, il ruolo sarà quello di Reed Richards/Mister Fantastic.

Di recente Pedro Pascal ha chiuso il suo impegno sul set di The Gladiator 2, mentre tornerà anche ad interpretare Din Djarin nel film The Mandalorian, ruolo già interpretato per tre stagioni della serie originale.

Tornando al casting, alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi hanno puntato su Pedro Pascal come Reed Richards, ma anche su Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach per Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Riguardo i villain, invece, Javier Bardem, Cillian Murphy e Mads Mikkelsen sono i nomi che circolano in merito ai ruoli di Galactus e Dottor Destino.

Fantastic Four: il film.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Nel cast l’unico nome confermato è quello di Pedro Pascal.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 14 febbraio 2025.