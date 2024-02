Ray Donovan: Guy Ritchie dirigerà una serie spin-off

L’eclettico regista Guy Ritchie è stato scelto da Paramount+ per dirigere una serie spin-off di Ray Donovan.

Confermata nelle ore scorse dal The Hollywood Reporter, la notizia è stata accompagnata dall’entusiasmo dei fan della serie iconica con protagonista Liev Schreiber. Il nuovo show – descritto come vagamente basata su Ray Donovan – si intitolerà The Donovans, e vedrà Guy Ritchie impegnato come produttore e regista, con Ronan Bennett in cabina sceneggiativa.

La serie viene così descritta: “Con i clienti più potenti d’Europa, i Donovan vedranno le fortune e la reputazione della famiglia a rischio, strane alleanze si sviluppano con tradimenti dietro ogni angolo; e anche se oggi la famiglia potrebbe essere l’elite di Londra, la natura della loro attività implica che non vi sia alcuna garanzia di cosa accadrà domani.”

Parlando di The Donovans, Chris McCarthy, Presidente di Showtime/MTV Entertainment Studios, ha detto:

“Guy Richie e Ronan Bennett sono il dream team ideale per creare un nuovo franchise di successo globale con The Donovans. L’approccio registico avvincente ed elegante di Guy, combinato con la scrittura accattivante e brutalmente autentica di Ronan, trascinerà il pubblico in un mondo selvaggio e contorto, pieno di nuove avventure”.

Prima di The Donovans, il regista Guy Ritchie aveva già messo la sua firma nel mondo della televisione con The Gentlemen, serie spin-off del suo stesso film girato nel 2019.

Ray Donovan: la serie.

La serie è stata creata da Ann Biderman ed è andata in onda per sette stagioni su Showtime dal 2013 al 2019. Ray Donovan è stata poi cancellata da Showtime nel mese di febbraio 2020 e successivamente è stata annunciata la produzione di un film che ha concluso nel 2022 la storia del protagonista alle prese con crimini e attività illegali di vario tipo per risolvere i problemi dei propri clienti.