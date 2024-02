I Saw The TV Glow: il trailer del nuovo teen drama A24

A24 ha condiviso in rete il primo trailer di I Saw the TV Glow, il nuovo teen drama diretto dalla regista Jane Schoenbrun.

Osannata per la regia e la scrittura del film indipendente “We’re All Going To The World’s Fair“, la cineasta Jane Shoenbrum questa volta si è affidata agli specialisti in indie movie “A24” (la stessa di per offrire al pubblico un prodotto che in molti già reputano evocativo, nostalgico, unico nel suo genere. I Saw the TV Glow, infatti, punta l’attenzione sulle tematiche LGBTQ, e lo fa attraverso una storia stravagante con venature horror.

La descrizione della trama recita: “Owen, adolescente, sta cercando di sopravvivere alla sua vita di periferia, quando una sua compagna di classe gli fa conoscere un misterioso programma televisivo notturno che racconta di un mondo soprannaturale al di sotto del loro. Da quel momento la visione della realtà di Owen inizia a incrinarsi.”

Nel cast di I Saw the TV Glow spiccano i nomi di Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman e Fred Durst. La data di uscita nelle sale americane è al momento fissata per il 3 maggio 2024.