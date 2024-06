The Boys S4: nuovo poster dalla quarta stagione

In queste ore Prime Video ha offerto ai fan un nuovo poster dalla imminente quarta stagione di The Boys, la popolare serie prodotta da Amazon.

Il poster in questione mostra un nuovo sguardo a due dei grandi protagonisti della nuova stagione di The Boys, ovvero il Butch di Karl Urban e la new entry della quarta stagione interpretata da Jeffrey Dean Morgan. Trovate il nuovo poster in fondo alla pagina. A questo nostro indirizzo, invece, trovate lo spettacolare trailer della quarta stagione di The Boys in arrivo su Prime Video dal 13 giugno.

The Boys già rinnovato per una quinta stagione? qui il nostro articolo

La serie è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Nel cast della quarta stagione spazio per Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti

La quarta stagione sarà disponibile dal 13 giugno su Prime Video.

Correlati