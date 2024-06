L’astro nascente Luna Blaise nel nuovo film Jurassic World

La giovane stella Luna Blaise è l’ultima attrice ad aver ottenuto un ruolo nel nuovo film della saga Jurassic World in arrivo nel 2025.

Nota per aver preso parte alla serie di successo “Manifest“, ma anche per la sua ispirata carriera da cantante, la giovanissima attrice si è aggiunta al cast in crescita del nuovo capitolo della saga Jurassic World ancora senza un titolo ufficiale. La conferma è arrivata attraverso un articolo di Deadline che però non ha rivelato la natura del ruolo, ritenuto però molto centrale.

L’ingaggio della Blaise arriva alcuni giorni dopo quello “più rumoroso” di Mahershala Ali, premio Oscar per Green Book e non solito a partecipare ai grandi blockbusters (qui nel dettaglio). Gli altri attori confermati al momento sono Rupert Friend, Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo e Jonathan Bailey. Da tempo, invece, è oramai noto che il vecchio cast della saga non farà parte del nuovo film.

Il nuovo film jurassic World, come oramai noto, sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.

