The Batman riceve il rating PG-13 dalla MPAA, fan delusi?

La MPAA ha “rifilato” in queste ore il rating PG-13 a The Batman, il cinecomic DC di prossima uscita diretto da Matt Reeves.

Contrariamente a quanto sperato dai fan DC, il nuovo cinecomic dedicato al celebre Pipistrello di Gotham arriverà nelle sale nordamericane con rating soft PG-13. Dalle dichiarazione dei protagonisti alle immagini proposte dai vari trailer, infatti, tutti gli indizi portavano ad un prodotto vietato ai minori (Rated R) in pieno stile Logan – The Wolverine, ciononostante il risultato finale potrebbe comunque rispettare i canoni sperati da una buona porzione di fan visti gli sforzi di Matt Reeves nel cercare di dare a The Batman un’identità più matura.

A prescindere dalle potenziali delusioni dei fan, le motivazioni della scelta della MPAA (via SuperHeroHype) fanno ben sperare in un film al limite tra PG-13 e Rated R, motivazioni che vi riportiamo qui di seguito: “contenuti violenti e inquietanti, contenuti di droga, linguaggio forte e materiale allusivo“.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.