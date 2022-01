Riprese finite per Aquaman and the Lost Kingdom, ecco una foto dal set

Posted on

Il franchise cinematografico dell’orrore partito con The Conjuring non sembra volersi fermare, e dopo le produzioni in corso di Annabelle 2: Creation, The Nun e The Crooked Man, è giunto il momento di confermare lo sviluppo di The Conjuring 3. Da tempo annunciato dalla New Line Cinema (Warner Bros Pictures), The Conjuring 3 ha ufficialmente