Teen Titans: il film in live action è ora in produzione

Il DC Universe che verrà potrà contare anche sui giovanissimi Teen Titans? Assolutamente si, Warner Bros realizzerà un film in live action!

Da tempo in via di sviluppo parallelamente alla serie in live action dal titolo “Titans“, il film sui Teen Titans a quanto pare ha ottenuto il via libera ufficiale da parte dei co-CEO James Gunn e Peter Safran proprio in questi giorni. Secondo Deadline, infatti, lo studios ha messo sotto contratto la drammaturga Ana Nogueira per scrivere la sceneggiatura ispirata ai famosi personaggi DC Comics.

Ana Nogueira ha iniziato la sua carriera come attrice recitando in serie tv come The Vampire Diaries e The Blacklist, ma successivamente ha trovato spazio nel mondo della scrittura come sceneggiatrice. Al momento è impegnata nell’adattamento del racconto di Alice Sola Kim dal titolo Mothers, Lock Up Your Daughters, sempre per la Warner Bros.

Titans: la serie tv.

Titans è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. NEL CAST spiccavano i nomi di Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch, Jay Lycurgo, Vincent Kartheiser, Curran Walter, Joseph Morgan, Franka Potente, Lisa Ambalavanar, Titus Welliver.

La serie è andata avanti per 4 stagioni andate in onda su Max.