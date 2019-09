Mattina piena di rumours quella in corso, ed il prossimo sembra indirizzato ai fan dei mitici Teen Titans.

Protagonisti della serie in live-action dal titolo Titans (anche ben accolto dalla critica), i giovani vigilanti della DC Comics potrebbero presto avere un film tutto incentrato sulle proprie gesta.

Secondo We Got This Covered pare che la Warner stia pensando di portare al cinema i Teen Titans, ma con una forma abbastanza diversa da quella utilizzata dalla serie tv Titans. Il progetto potrebbe infatti intitolarsi Young Justice League, spingendo la produzione ad avvicinarsi maggiormente alla giovane squadra di supereroi fumettistica.

Sempre secondo la fonte, dei giovani Titans i soli Nightwing e Batgirl potrebbero pertanto far parte del progetto cinematografico. L'ultimo aggiornamento riguarderebbe il villain da utilizzare nel film, e qui si fa il nome di HIVE, l'organizzazione segreta già apprezzata nel corso della quarta stagione di Arrow.