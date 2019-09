L'arrivo di Green Arrow nel DC Extended Universe è cosa certa, l'unica sicurezza al momento è che non succederà in tempi brevi.

Secondo We Got This Covered pare che in casa Warner Bros esista già una lista di papabili nomi per dare volto in futuro alla versione cinematografica Oliver Queen aka Green Arrow. Attenzione però, la fonte specifica che non si tratta di un casting ufficiale.

Il nome in cima alla lista dei desideri dalla Warner sarebbe quindi quello di Charlie Hunnam (Pacific Rim). L'attore ha dimostrato di avere fisicità, il giusto grado di spavalderia, per non parlare di quel sex appeal che non guasta.

In attesa di avere conferme sul rumour (non arriveranno comunque molto presto), ricordiamo che il Green Arrow del franchise televisivo come Arrowverse è Stephen Amell, e che a nostro avviso sarebbe l'attore ideale per reinterpretarlo anche nel DCEU.