C'era una volta a... Hollywood ha vinto nuovamente il Box Office Italia nel weekend appena passato. Tra le nuove proposte, solo discreto il risultato di Ad Astra.

Nel suo secondo weekend di programmazione, C'era una volta a... Hollywood ha intascato altri 2.15 milioni di euro, portando così il totale fin sopra i 9 milioni, per la precisione siamo a quota 9.05 milioni. Nello stesso lasso di tempo Django Unchained aveva incassato 7.39 milioni.

Ad Astra ha vinto la sfida delle nuove proposte, chiudendo il weekend al secondo posto, e con un incasso di 816 mila euro. L'action movie Rambo: Last Blood ha chiuso al terzo posto con un incasso di 727 mila euro; per il nuovo capitolo della celebre saga si tratta di un risultato in netto calo rispetto a quello fatto registrare da John Rambo, il quale apriva il suo cammino in Italia con 1.79 milioni, ma con solo tre giorni a disposizione.

In quarta posizione Yesterday ha aperto con 472 mila euro, mentre Dora e la Città Perduta solo con 417 mila euro. Segnaliamo, infine, il superamento della quota dei 37 milioni complessivi per Il Re Leone.