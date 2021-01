Spider-Man 2099 ricorda che Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 è in produzione

Il prossimo anno la Sony distribuirà Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, a ricordarlo è stato il mitico Spider-Man 2099.

In fase di sviluppo attivo dallo scorso giugno, il sequel del successo globale Spider-Man: Un Nuovo Universo sarà distribuito dal colosso da ottobre 2022. Quest’oggi, in occasione dell’inizio del nuovo anno, l’account ufficiale del film ha voluto ricordare la “scadenza”, e lo ha fatto attraverso una sorta di messaggio dal futuro di Spider-Man 2099.

Il primo capitolo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale) è approdato nelle sale nel 2018 grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. L’incasso ottenuto al box office è stato 375 milioni di dollari, mentre l’Academy lo ha premiato con l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Ecco il tweet di Spider-Man 2099.