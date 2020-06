Partita la produzione del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo

La Sony ha ufficialmente avviato la produzione del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione Marvel capace di raccogliere il premio Oscar.

Il film è stato annunciato lo scorso novembre prima dell'emergenza da Covid-19, ma ha subito però un primo slittamento della data di rilascio, passando così dallo slot dell'8 aprile 2022 a quello del 7 ottobre 2022. L'annuncio dell'avvio della produzione è arrivato attraverso un tweet di Nick Kondo, animatore capo della Sony Imageworks.

Il primo capitolo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale) è approdato nelle sale nel 2018 grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. L'incasso ottenuto al box office è stato 375 milioni di dollari.

Avete già letto la nostra intervista al co-regista del primo capitolo Peter Ramsey? Fatelo qui.

ECCO IL TWEET

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020