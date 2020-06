Il regista di Chernobyl per l'adattamento tv di The Last of Us

L'adattamento televisivo del noto franchise videoludico The Last of Us continua a prendere forma, ed ora è tempo di conoscere il nome di uno dei registi impegnati nella realizzazione.

Attraverso un post di SuperHeroHype è noto da poche ore che HBO ha messo sotto contratto Johan Renck per la regia del pilot di The Last of Us. Il talento registico di Renck si è fatto apprezzare la serie di successo Chernobyl, ma prima ancora anche per la direzione di alcuni episodi di Breaking Bad e The Walking Dead.

Renck all'interno del team di sviluppo di The Last of Us ritroverà anche Craig Mazin in cabina sceneggiativa, guarda caso proprio creatore di Chernobyl.

THE LAST OF US

PRODUZIONE : La serie sarà scritta da Craig Mazin. Trai i produttori - con Mazin - anche Neil Druckmann, scrittore e direttore creativo del videogioco originale. Jonah Renck e Carolyn Strauss saranno produttori esecutivi con il presidente di Naughty Dog "Evan Wells". Tra i registi anche Jonah Renck.

CAST : Non definito.

: Non definito. TRAMA : Non definito.

: Non definito. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO.