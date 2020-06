Bruce Campbell svela il titolo del nuovo sequel di Evil Dead

Il celebre Ash Williams della saga horror Evil Dead (da noi La Casa), al secolo Bruce Campbell, ha svelato i piani riguardo il nuovo sequel in programma.

Parlando con Empire, l'attore ha svelato il titolo del nuovo sequel (Evil Dead Now), confermando tra l'altro il nome del regista impegnato al momento sulla stesura della sceneggiatura (Lee Cronin). Cronin non ha un background registico importante, ma di certo il talento di Raimi nello scovare talenti importanti non può non essere considerato una garanzia.

Senza entrare troppo nei particolari, Campbell ha rivelato che in questi giorni ha spesso avuto contatti telefonici con Sam Raimi e lo stesso Lee Cronin per dare una direzione completamente diversa al franchise. Nel farlo ha rivelato che l'unico modo per tenere viva la celebre saga è il "rinnovamento", ovvero l'introduzione di nuovi personaggi e nuove dinamiche narrative, lavoro svolto solo in parte proprio con Evil Dead, il film di Fede Alvarez nel 2013. Nel film in questione, infatti, la scelta di una protagonista femminile è sembrata aver giovato - e non poco - alla storyline di un film altrimenti assolutamente scontato.

Cosa vi piacerebbe vedere nel prossimo Evil Dead Now?