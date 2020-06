The Flash: La produzione licenzia Hartley Sawyer per tweets razzisti

Hartley Sawyer non apparirà nella settima stagione di The Flash, l'attore è stato licenziato a causa di alcuni tweets razzisti.

In un momento storico per la lotta al razzismo (in senso lato), basti pensare alle proteste negli States dovuta al recente omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto, c'è chi ne paga le spese anche in quel di Hollywood. SuperHeroHype ha riportato in rete la notizia del licenziamento di Hartley Sawyer dalla produzione di The Flash, ed il motivo sembra riguardare alcuni commenti razzisti fatti dall'attore in passato.

Nonostante si trattesse di tweets risalenti al lontano 2014, la Warner Bros Television non ha potuto far altro che correre ai ripari, e prendere le distanze da dichiarazioni in questo momento altamente sconvenienti. La produzione nella nota stampa ha tenuto a ribadire con forza la propria posizione sulla problematica del razzismo, confermando il licenziamento di Sawyer.

"Hartley Sawyer non tornerà per la settima stagione di The Flash. Per quanto riguarda i post di Mr. Sawyer sui social media, non tolleriamo osservazioni sprezzanti rivolte a qualsiasi razza, etnia, origine nazionale, genere o orientamento sessuale. Tali osservazioni sono antitetiche ai nostri valori e alle nostre politiche, che si sforzano e si evolvono per promuovere un ambiente sicuro, inclusivo e produttivo per la nostra forza lavoro."

Al momento non è chiaro se la produzione ricorrerà al re-casting per il ruolo o, semplicemente, ad un cambio di direzione creativa riguardo l'importanza dello stesso personaggio nella prossima stagione.

