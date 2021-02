Snyder Cut: un primo sguardo al Joker di Jared Leto

Il regista Zack Snyder ha pubblicato un primo riferimento fotografico dedicato al Joker di Jared Leto presente nella sua Snyder Cut di Justice League.

L’immagine, diffusa attraverso i canali social del regista, regala un primo sguardo “sfocato” al Joker di Leto, riferendosi allo stesso attore per l’ottimo lavoro svolto nella caratterizzazione del celebre villain: “Hai creato un personaggio meraviglioso. Onorato di aver fatto entrare i nostri mondi in collisione“.

Ecco il tweet in questione:

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente, con la Snyder Cut, ottenere il tanto agoniato premio.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra di 70 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra di 70 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi. La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore, e tutta concentrata in un’unica pellicola.

dovrebbe essere quasi 4 ore, e tutta concentrata in un’unica pellicola. Sono state effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, e Jared Leto.

Il lancio è atteso per il 18 marzo 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max

TRAMA: In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.