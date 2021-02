Il regista Mike Flanagan questa sera ha finalmente svelato i nomi degli attori che comporranno il cast di The Midnight Club, la serie horror che svilupperà per Netflix.

Tra i nomi presenti nell’annuncio spazio per Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tali nomi andranno ad aggiungersi ai già confermati Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy, Scandal), Matt Biedel (Narcos: Mexico), e Heather Langenkamp.

Come oramai noto, la serie The Midnight Club sarà un adattamento del romanzo horror firmato da Christopher Pike, la cui trama è ambientata all’interno di un hospice che accoglie dei ragazzi malati terminali. Un gruppetto al suo interno si ritrova a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose, e per fare un patto: chi di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

La serie sarà sviluppata per Netflix in collaborazione con Trevor Macy, e vedrà un nuovo importante capitolo dell’accordo tra lo stesso Mike Flanagan ed il colosso dello streaming dopo i successi di Hill House e la sua seconda stagione The Haunting of Bly Manor.