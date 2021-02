Star Trek Picard 2: un nuovo ritardo per la ripresa della produzione

Un altro ritardo grava sulla ripresa della produzione della seconda stagione della serie di successo Star Trek Picard.

È passato poco più di un mese da quando Jeri Ryan attraverso il suo account di Tweetter comunicava ai suoi fan che, dopo una lunga pausa dovuta al Coronavirus, il 1° febbraio sarebbero ripresi i lavori per la produzione della seconda stagione di Picard, spin off in cui l’affascinante attrice veste nuovamente i panni dell’Ex Borg 7 di 9.

Ora è la stessa Jeri Ryan ad annunciare, sempre attraverso Tweetter, un nuovo ritardo da imputare alla ancora ingombrante presenza del Covid-19, anche se dichiara che i lavori potranno riprendere comunque “presto”.

Star Trek Picard

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Non ci sono informazioni riguardo il rilascio della seconda stagione.

