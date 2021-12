Nuova sinossi dal cinecomic Aquaman and the Lost Kingdom

Warner Bros ha rilasciato in queste ore la nuova sinossi ufficiale di Aquaman and the Lost Kingdom, secondo capitolo del cinecomic dedicato al celebre supereroe DC.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite da circa due mesi dal Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto. Ecco la nuova sinossi:

“Quando un antico potere viene scatenato, Aquaman deve stringere una spiacevole alleanza con un alleato inaspettato per proteggere Atlantis, e il mondo, da una distruzione irreversibile.”

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek, Randall Park, Jani Zhao, Indya Moore, Vincent Regan. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.