Al via le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom: l’annuncio di James Wan

La produzione di Aquaman and the Lost Kingdom è ufficialmente partita, ad annunciarlo è stato oggi il regista James Wan attraverso il solito post-social.

Alcuni minuti dopo la notizia riguardante il via alle riprese di Knives Out 2 (qui il nostro post), un altro film molto atteso da pubblico e critica ha avviato il motore che lo porterà al cinema nei prossimi anni, stiamo ovviamente parlando del sequel di Aquaman, il cinecomic DC Films destinato alla release di dicembre 2022. Le riprese del film sono state avviate dal Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto. Sarà questo il “regno perduto” sottolineato nel titolo ufficiale?

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.